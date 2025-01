Bahia vence Porto Sport Club e ingressa na zona de classificação do Baiano

Neste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano, o Bahia recebeu o Porto Sport Club na Arena Fonte Nova, triunfou por 2 a 0 e ingressou no G4 da competição. Everaldo e Erick balançaram as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o Bahia chegou aos cinco pontos, na terceira colocação da tabela, e ingressou na zona de classificação para as semifinais do Estadual. Por outro lado, com o revés, o Porto Sport Club permaneceu com cinco somados, na sexta posição.

Em Pernambuco

No Campeonato Pernambucano, o Sport visitou o Central no Lacerdão, pela quarta rodada, e venceu por 1 a 0. Lenny Lobato foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Sport venceu sua primeira partida na competição após três empates consecutivos e ingressou na zona de classificação às eliminatórias, agora com seis pontos, na quarta colocação. O Central, por sua vez, ficou com quatro somados, na sétima posição.

O autor do gol. Lenny marcou pra garantir os três pontos no Lacerdão. Quarta-feira tem mais! ? pic.twitter.com/RkFfrkdnl1 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2025

No Ceará

Já pelo Campeonato Cearense, o Ceará visitou o Ferroviário no estádio Presidente Vargas, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo A. Lourenço e Fernandinho marcaram para os visitantes, enquanto Diego descontou para o time da casa.

Com a vitória, o Vozão chegou aos seis pontos, na primeira colocação da Chave A. De outro lado, com o revés, o Ferroviário permaneceu com nenhum somado, na quinta e última posição do Grupo B.