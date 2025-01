Flamengo afasta o atacante Carlinhos, artilheiro do Carioca, e mais 4 jogadores

O Flamengo afastou cinco jogadores do elenco principal e os liberou para procurar outros times. Os atletas que estão fora dos planos são os atacantes Carlinhos e Thiaguinho, o zagueiro Pablo, o lateral Zé Welington e o volante Caio Garcia. O clube anunciou que os jogadores treinarão em horários alternativos e "terão à disposição toda a estrutura".

Carlinhos é artilheiro do Campeonato Carioca com três gols (ao lado de Zé Vitor, do Boavista, e Walber, do Maricá), tem 27 anos e tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. Contratado após o Carioca de 2024, quando brilhou no vice-campeonato do Nova Iguaçu, quando foi vice-artilheiro com oito gols.

Ele foi contratado para ser reserva imediato de Pedro, já que Gabigol estava suspenso por doping. Carlinhos disputou 20 jogos pelo Flamengo, marcou 5 gols e sempre foi questionado pela torcida.

Aos 33 anos, Pablo chegou no Flamengo em 2022 vindo do Lokomotiv, da Rússia. Com passagem pelo Corinthians e pela França, o zagueiro estava emprestado ao Botafogo em 2024.

O atacante Thiaguinho tem 23 anos e veio do Náutico em 2020. O lateral Zé Welington, de 21 anos, e o volante Caio Garcia, 20, foram revelados Flamengo.