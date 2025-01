Em jogo marcado por confusão, Flamengo vence o Vasco e avança à semifinal da Copa Super 8

Flamengo e Vasco se enfrentaram, neste sábado, pelas quartas de final da Copa Super 8 de basquete, no Maracanãzinho. Atual campeão da competição, o Rubro-negro venceu por 92 a 73 e garantiu vaga na semifinal.

Agora, o Flamengo espera o vencedor do duelo entre Franca e Pinheiros, que acontece ainda neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, na cidade de Franca, para conhecer seu adversário.

Na outra chave do torneio, o KTO Minas vai enfrentar o CAIXA/Brasília nesta terça-feira, às 19 horas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, por uma vaga na grande final.

O Flamengo começou a partida melhor e terminou o primeiro quarto vencendo por 29 a 24. Na parcial seguinte, o Vasco equilibrou o confronto e o clássico foi para o intervalo com o placar de 43 a 41 para o Rubro-negro.

No terceiro quarto, uma confusão entre jogadores das duas equipes paralisou a partida. A arbitragem precisou de 15 minutos para revisar o lance e decidiu expulsar Tayavek Galizzi, do Flamengo, Marquinhos e Humberto, pelo lado do Vasco. Em seguida, o Flamengo chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas o Vasco reagiu e foi para a última parcial perdendo por apenas dois pontos, 63 a 61.

Durante o último e decisivo quarto, Eugeniusz estourou o limite de faltas e foi expulso. Leo Figueroa, técnico vascaíno, reclamou da marcação e também foi expulso. Em seguida, alegando falta de segurança, após objetos serem atirados em quadra pela torcida flamenguista, a equipe do Vasco foi para os vestiários, restando três minutos e meio para o final da partida. Nesse momento, o Flamengo vencia por 79 a 69.

Quando a situação se acalmou, os jogadores do Cruzmaltino voltaram para a quadra. Com um fim de jogo melancólico, o Flamengo administrou a vantagem contra um Vasco desinteressado e garantiu vaga na semifinal, com uma vitória por 92 a 73.

Saquille Jonson foi o destaque do Flamengo na partida, com 20 pontos, seis rebotes e duas assistências. Pelo lado do Vasco, Rafael Paulichi, com 20 pontos, três rebotes e duas assistência, foi o melhor em quadra.