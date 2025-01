Desde 2021, Calleri marcou gols em todos os anos contra o Corinthians; confira

O atacante Calleri, do São Paulo, tem sido um problema para o Corinthians. Isso porque o atleta vem marcando gols em todos os anos contra o rival, desde 2021.

O primeiro tento aconteceu no dia 18 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 1 a 0, no Morumbis.

Já em 2022, Calleri balançou as redes em dois clássicos. No primeiro, realizado no dia 5 de março e válido pela décima rodada do Paulistão, marcou o gol com menos de um minuto e garantiu mais um triunfo ao Tricolor. Já o segundo tento do ano contra o Corinthians saiu no dia 22 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo, realizado na Neo Química Arena, terminou empatado em 1 a 1.

Em 2023, os dois primeiros gols saíram na mesma partida, ocorrida no dia 30 de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o tento de Ángel Romero, Calleri apareceu para virar o jogo ainda na etapa inicial e, assim, garantir mais um resultado positivo para a equipe do Morumbis.

Por fim, no dia 30 de janeiro de 2024, o jogador anotou o seu gol mais recente contra o Corinthians. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, marcou o fim do longo tabu na casa do rival.

Um novo duelo entre São Paulo e Corinthians acontece neste domingo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Confira todos os clássicos contra o Corinthians que Calleri marcou:

São Paulo 1 x 0 Corinthians - 18/10/2021 - 27ª rodada do Brasileirão

São Paulo 1 x 0 Corinthians - 5/03/2022 - 10ª rodada do Paulistão

Corinthians 1 x 1 São Paulo - 22/05/2022 - 7ª rodada do Brasileirão

São Paulo 2 x 1 Corinthians - 30/09/2023 - 25ª rodada do Brasileirão - (2 gols)

Corinthians 1 x 2 São Paulo - 30/01/2024 - 4ª rodada do Paulistão