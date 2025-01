O São Paulo recebe o Corinthians no MorumBIS, pelo Campeonato Paulista, em jogo adiado para as 19h30 (de Brasília) por conta das fortes chuvas na capital neste domingo (26). Rafael salvou o time da casa no primeiro tempo, e logo após a volta do intervalo, Lucas, duas vezes, e Oscar marcaram para abrir vantagem para o Tricolor. Martínez diminuiu para os visitantes.

Rafael salva o São Paulo com milagre

Lucas abre o placar de cabeça mesmo enfaixado

Oscar aumenta para o São Paulo

Martínez diminui para o Corinthians com golaço

Lucas não deixa corintianos comemorarem e aumenta para o São Paulo