Copinha: Reconhecimento facial não impede ação de cambistas no Pacaembu

A venda de ingressos com reconhecimento facial para a final da Copinha 2025 não impediu a ação de cambistas antes da partida no Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu. O São Paulo ficou com o título após vencer o Corinthians por 3 a 2, neste sábado (25).

O que aconteceu

Os ingressos para a final entre São Paulo e Corinthians foram vendidos exclusivamente pelo aplicativo BipFut, mas na manhã deste sábado (25) todos os setores apareciam como "esgotados". Sem ingresso, a reportagem do UOL foi para a porta do estádio por volta das 9h30 — 30 minutos antes do apito inicial do jogo.

No miolo da Praça Charles Miller (zona oeste de São Paulo), dois homens ofereciam ingressos. A reportagem explicou que, com o reconhecimento facial, não seria possível entrar com ingresso de cambista.

Um dos homens respondeu que tinha um rapaz que conseguiria fazer quem não tinha ingresso entrar no estádio. O ingresso de arquibancada era vendido no aplicativo a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). O homem pedia R$ 200 e fechou por R$ 150.

Para entrar, o torcedor precisava se cadastrar no app com dados e a foto para o reconhecimento facial. Após o cadastramento, o homem pediu nome e CPF do repórter e mandou estes dados por WhatsApp para um colega.

Outros torcedores sem ingresso também negociavam com os cambistas bem próximo ao portão principal. Dois estrangeiros não conseguiram se entender com os vendedores e ficaram sem ingresso.

E-mail com o ingresso de cortesia chegou menos de 20 minutos para o início do jogo Imagem: Reprodução

Em menos de cinco minutos, apareceu no aplicativo cadastrado pela reportagem do UOL, um ingresso de cortesia. No mesmo instante, às 9h41, menos de 20 minutos para o início do jogo, entrou na caixa de entrada um e-mail do aplicativo dando os parabéns por ter conseguido o ingresso cortesia.

Na catraca, o aparelho com visor de reconhecimento facial não identificou a face do repórter a serviço do UOL. Nem a de vários outros torcedores. Todos foram orientados pelos fiscais a ir para uma fila ao lado, na última catraca à direita de quem entra no estádio.

Ingresso para a final da Copinha 2025 Imagem: Paulo Guilherme Guri

Lá, o fiscal checou o ingresso no aplicativo e autorizou a entrada. Na arquibancada localizada atrás do gol do portão principal havia muitos lugares vazios. A maioria dos torcedores se abrigou na marquise do estádio, bem no alto. Fazia muito calor.

O UOL entrou em contato com a FPF e aguarda retorno. Também entrou em contato com a Uzer Tecnologia, nos telefones e email do site da empresa responsável pelo app BipFut. Caso as partes retornem, a reportagem será atualizada.