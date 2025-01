Conor McGregor rouba a cena no Bare Knuckle ao fazer desafio e encarada com rival; veja

Acostumado a ser o centro das atenções por onde passa, Conor McGregor fez uma aparição surpreendente no 'BKFC KnuckleMania 5' e se tornou o ponto alto do evento. No show realizado no último sábado (25), na Filadélfia (EUA), o ex-campeão do UFC e coproprietário do Bare Knuckle FC, maior organização de boxe sem luvas, subiu ao ringue após Jeremy Stephens nocautear Eddie Alvarez e, empolgado, o desafiou para uma possível luta e protagonizou uma encarada tensa.

Ao ser 'convocado' pelo announcer do BKFC para ficar frente a frente com Stephens, McGregor, que lutou pela última vez em 2021, o provocou e escancarou seu interesse em enfrentá-lo no boxe sem luvas. Inclusive, os atletas protagonizaram um episódio marcante no UFC, em 2016.

Na coletiva de imprensa do UFC 205, o americano afirmou ser o peso-pena (66 kg) mais poderoso. Logo depois, Conor zombou do lutador respondendo, 'Quem diabos é esse cara?'. Agora, o irlandês repetiu a frase frente a frente com Stephens e, na encarada, até colou testa com testa. Apesar da tensão no ringue, os veteranos se cumprimentaram, mostrando fairplay.

"Quem diabos é esse cara? Vamos marcar uma data. Quem vai me parar mano a mano? Ninguém vai me parar! Dave, marque uma data, vamos fazer isso. Estou dentro!", declarou o ex-campeão do UFC.

Desejo antigo e atitude repetida

Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que Conor McGregor tornou público seu desejo de lutar boxe sem luvas. Além disso, o irlandês já protagonizou tal cena no BKFC. Em 2023, o ex-campeão do UFC subiu ao ringue e fez uma encarada nos mesmos moldes com Mike Perry, estrela da companhia.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

. @LiLHeathenMMA Wants to show @TheNotoriousMMA exactly who the fook he is! pic.twitter.com/BM82IYIEXp

- Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) January 26, 2025