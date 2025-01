Com time alternativo, Atlético-MG fica no empate contra o Pouso Alegre pelo Mineiro

Neste domingo, o Atlético-MG empatou com o Pouso Alegre por 0 a 0, no Estádio Manduzão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo jogou com uma equipe alternativa, como fez também nas duas primeiras rodadas do Estadual.

Fim de jogo no Manduzão: com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o Atlético empata sem gols com o Pouso Alegre.#VamoGalo #PAFCxCAM ??? pic.twitter.com/Ma3apCCF5S ? Atlético (@Atletico) January 26, 2025

Com o empate, ambas as equipes continuam na lanterna. Enquanto o Pouso Alegre está na quarta posição no Grupo C, com um ponto, o Atlético-MG ocupa o mesmo posto do Grupo A, com três. A equipe do interior figura na zona de rebaixamento da classificação geral.

O Pouso Alegre volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Tombense, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o América-MG às 21h30, na Arena MRV.

Na etapa inicial, as equipes não saíram tanto para o ataque e os goleiros Adilson, do Pouso Alegre, e Gabriel Delfim, do Atlético-MG, pouco trabalharam. A melhor chance do primeiro tempo surgiu aos 36 minutos, quando Luiz Filipe, atacante do Galo, foi bloqueado em cabeceio.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o volante Paulo Vitor foi expulso. Em desvantagem numérica, o Atlético-MG acabou dominado, o que obrigou Gabriel Delfim a trabalhar para segurar o 0 a 0. O lateral Foguinho ainda desperdiçou duas boas chances para o Pouso Alegre.