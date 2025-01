Carpini comemora evolução do Vitória em goleada

O Vitória conseguiu uma vitória confortável no duelo contra o Colo Colo pelo Campeonato Baiano. O resultado de 4 a 1 deixou o técnico Thiago Carpini satisfeito em relação à evolução apresentada pelo time neste início da temporada 2025.

Na classificação do Estadual, o Vitória soma 8 pontos, fruto de duas vitórias e dois empates. A próxima semana reserva uma agenda importante para o clube, com o duelo contra o Jacobina na quarta e o esperado clássico diante do Bahia no sábado.

"Com o passar do tempo, a condição física vai melhorando, então começamos a voltar naquele caminho que nós nos encontramos, com um time agressivo. Foi fundamental a evolução coletiva, muitas coisas boas e muitos erros ainda, mas fazem parte do processo", afirmou Carpini neste sábado, em entrevista coletiva.

Carpini considera que o gol do Vitória antes dos 20 minutos de jogo, marcado por Gustavo Mosquito, foi fundamental para o resultado elástico. Assim, conseguiu também tirar a estabilidade adversária no setor defensivo.

"Quando o time faz um gol rápido e ainda encaixa situações e tem um volume como tivemos no primeiro tempo, as coisas ficam mais favoráveis", analisou Carpini.