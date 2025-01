Brasil vence China e conquista melhor resultado da temporada no Circuito Mundial de Rugby Sevens

A seleção brasileira feminina de rugby sevens iniciou o ano de 2025 em grande estilo. As Yaras conquistaram seu melhor resultado na temporada do Circuito Mundial (SVNS), em Perth (Austrália), ao derrotarem a China neste domingo, na disputa pelo sétimo lugar: 21 a 19.

Com isso, a equipe comandada pela neozelandesa Crystal Kaua subiu uma posição na classificação geral, assumindo a nona posição e ficando a apenas três pontos da Irlanda, última seleção que hoje seguiria na briga pelo título da competição e garantiria a permanência direta na elite do rugby mundial.

"A China tem um time excelente, que chegou à elite do Circuito Mundial este ano e já vem dando trabalho para muitas seleções. Então, ter uma atuação como essa é sensacional. Terminar em sétimo lugar na etapa representa muito para nós, porque significa que o trabalho que vem sendo realizado no Brasil está dando resultado e esperamos continuar crescendo nas próximas etapas", disse Mariana Nicolau, que, na ausência de Bianca Silva, assumiu a braçadeira de capitã pela primeira vez em sua carreira.

"É muito fácil liderar essa equipe, e a única coisa que pedi ao time no início do torneio foi ter orgulho em cada ação realizada no campo. Quando pisassem no gramado, era para ter raça a todo momento e foi isso o que demonstramos", complementou.

Após se classificar para as quartas de final pela primeira vez em três etapas, com a vitória sobre a Irlanda no último sábado, as Yaras encararam o Canadá e acabaram derrotadas por 27 a 5. Assim, o Brasil voltou a campo na manhã deste domingo para encarar a China. E, apesar de ter liderado o placar na maior parte do jogo, a seleção feminina levou a virada na segunda etapa e só conseguiu assegurar a vitória no minuto final, em try anotado por Thalia Costa, seguido por conversão de Raquel Kochhann.

Thalia Costa supera marca centenária

A etapa de Perth também foi especial para Thalia Costa, que se tornou a primeira jogadora sul-americana na história do Circuito Mundial - e a 18ª do mundo - a alcançar os 100 tries. A maranhense de 27 anos somava 98 antes do início do torneio e superou a marca centenária logo na segunda partida, contra o Japão.

"Estou muito feliz, porque esta marca de 100 tries foi sonhada não só por mim, mas por toda a equipe, e as meninas me ajudaram a fazer isso acontecer. Isso é consequência do trabalho de todas dentro de campo, e cabe a mim apenas finalizar as jogadas", disse a maranhense de 27 anos.

Thalia anotou ao menos um try em todas as partidas das Yaras na competição: Nova Zelândia (1), Japão (2), Irlanda (2), Canadá (1) e China (3), atingindo assim os 107 tries na carreira. A camisa 5 das Yaras lidera a estatística com folga na seleção brasileira: Bianca Silva aparece em segundo (61), enquanto Gabriela Lima é a terceira (38).

A quarta etapa do Circuito Mundial - de um total de sete - acontece em Vancouver (Canadá), entre os dias 21 e 23 de fevereiro.

Confira abaixo a classificação do Circuito Mundial após três torneios disputados:

1 - Nova Zelândia - 56 pontos



2 - Austrália - 54



3 - França - 48



4 - EUA - 40



5 - Canadá - 32



6 - Japão - 30



7 - Grã-Bretanha - 25



8 - Irlanda - 17



9 - Brasil - 14



10 - China - 13



11 - Fiji - 8



12 - Espanha - 5