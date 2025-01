Patrick de Paula marca após vaias e Botafogo vence o Bangu no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo, desta vez, aproveitou o fator casa, venceu o Bangu por 2 a 0 e deu um salto na tabela do Campeonato Carioca. Vaiado na derrota para o Volta Redonda, quando perdeu um pênalti, Patrick de Paula virou a página e foi o autor do gol que abriu o placar, enquanto Kauê marcou no fim.

Com o resultado, o Alvinegro chegou a seis pontos, deixou a penúltima colocação e encostou no G4. O Bangu, por outro lado, amarga a lanterna, com apenas um ponto conquistado até aqui, e vê situação complicada na competição.

Na próxima rodada, o Glorioso tem o clássico com o Fluminense, na quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 — o jogo marca a volta do elenco principal. A equipe alvirrubra visita o Nova Iguaçu na quinta-feira.

Como foi o jogo

O Botafogo teve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas, logo de cara, não conseguiu transformar isso em chances mais claras. A equipe demonstrava dificuldade de fazer ligações mais verticais, mesmo diante do lanterna do Carioca. O Bangu também encontrava obstáculos quando tinha a bola, e não tinha avanços mais significativos, o que fez o duelo ficar mais "amarrado".

O jogo melhorou e ficou mais animado apenas na reta final. Ronald, do Bangu, assustou em jogada aérea, e Patrick de Paula — vaiado após perder pênalti na derrota para o Volta Redonda — aproveitou boa jogada para abrir o placar para o Alvinegro.

Gol muito importante para mim e para a equipe. Precisamos do resultado. Fui feliz no chute, tentei duas, três, quatro vezes, não lembro. Sobre a vaia, às vezes é boa. Eu amo a torcida de paixão, ela sabe o carinho que tenho por ela. Estamos muito bem no jogo, o time bem maduro, sabendo lidar com os jogos Patrick de Paula, ao SporTV

Na volta do intervalo, o cenário do duelo mudou um pouco. O Botafogo já não mantinha tanto a posse e errava bastante passe, principalmente ao ficar pressionado na saída. Passou a apostar em bolas mais longa, ou até em decisões mais individuais. O Bangu, por outro lado, conseguia ter espaço e apostar em saídas verticais, em velocidade.

O Alvinegro passou a explorar mais as infiltrações em velocidade pelas alas, principalmente com Lobato e Yarlen, e passou a levar mais perigo. O Bangu partiu para o "tudo ou nada" no fim, mas foi o Botafogo quem balançou a rede e assegurou os três pontos.

Lances importantes

Quase. Aos 8 minutos do 1º tempo, Newton chegou pela direita e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por todo mundo e Rafael Lobato quase conseguiu completar.

Passou perto. Aos 17 minutos do 1º tempo, Patrick de Paula achou espaço na entrada da área e finalizou. A bola passou muito perto, à direita do gol defendido por Victor Brasil.

Travado. Aos 35 minutos do 1º tempo, Patrick de Paula acionou Vitinho na ponta esquerda. Ele passou pelo defensor, invadiu a área e cruzou para trás. Patrick chegou batendo e foi travado na hora.

Perigo. Aos 41 minutos, do 1º tempo, Ruan Carlos recebe na direita e cruzou na segunda trave. Após desvio de Raphael Augusto, Ronald apareceu na entrada da pequena área para desviar de cabeça. Raul fez a defesa.

1x0. Aos 45 minutos do 1º tempo, Kayke cruzou da direita, Lobato ajeitou de cabeça e Patrick de Paula chegou batendo da entrada da área. A bola desviou, enganou Victor Brasil e foi para a rede.

Defendeu. Aos 10 minutos do 2º tempo, Yarlen carregou a bola desde o meio-campo, avançou e arriscou o chute antes de invadir a área. O Victor Brasil saltou no canto esquerdo e fez a defesa.

Em cima da linha. Aos 33 minutos do 2º tempo, Rafael Lobato recebeu na direita, foi ao fundo e cruzou, deixando Yarlen sem goleiro. Ele chegou batendo de primeira, mas sem força, e Kevem salvou quase em cima da linha.

2x0. Aos 45 minutos do 2º tempo, Rafael Lobato invadiu a área e deixa um zagueiro no chão e rola para Kauê. Ele bateu forte e acertou o ângulo. O lance foi revisado pelo VAR devido à posição de Lobato, mas a arbitragem confirmou o gol.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 26 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Yuri Garcia (BAN)

Cartões vermelhos: -

Gols: Patrick de Paula, do Botafogo, aos 45'/,1ºT; Kauê, do Botafogo, aos 45'/2ºT

Botafogo: Raul; Kauã Branco (Ryan), Serafim, Newton e Lucyo; Kauan Lindes (Kawan), Patrick de Paula (Huguinho) e Vitinho Vaz (Kauê Rodrigues); Yarlen, Rafael Lobato e Kayke Queiroz (Matheus Nascimento). Técnico: Carlos Leiria

Bangu: Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia (Hygor) e Ítalo; João Felipe, Lucas Nathan, Raphael Augusto (Macário) e Ronald Belé (Diogo); Ruan Carlos (Rafael Carioca) e João Veras (Fabinho Polhão). Técnico: Júnior Lopes