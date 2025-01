Botafogo supera o Bangu e encerra sequência negativa pelo Carioca

O time alternativo do Botafogo se despediu do Campeonato Carioca com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada.

O Botafogo, assim, conseguiu se reabilitar após duas derrotas seguidas e se encontra na quinta colocação da tabela, com seis pontos. O Bangu, por sua vez, segura a lanterna do Carioca, com apenas um ponto. O time ainda não fez gol no Estadual e está em situação delicada.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Bangu visita o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Laranjão.

VITÓRIA DO FOGÃO! ??? Com gols de PK e Kauê, Botafogo vence Bangu por 2 a 0, no Niltão, pelo Campeonato Carioca. Boa, rapaziada! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xHfzjgEcLl ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 26, 2025

Logo aos sete minutos, Kayke avançou pela direita e cruzou, mas Vitinho não conseguiu alcançar. O Fogão chegou bem novamente aos 16 minutos. Patrick de Paula ficou com a sobra e chutou com força. A bola saiu com perigo.

O Botafogo voltou a assustar aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Patrick de Paula tocou para Yarlen, pela direita. Ele cruzou e a bola passou perigosamente. O Bangu finalmente ameaçou aos 41 minutos. Raphael Augusto ganhou pelo alto e Ronald Belé apareceu bem na área, mas cabeceou no meio do gol. Raul defendeu. O Fogão abriu o placar aos 43 minutos. Rafael Lobato ajeitou para Patrick de Paula. Ele chutou da entrada da área. A bola desviou e foi no canto: 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. O Botafogo foi para o intervalo em vantagem. Na etapa final, o Bangu assustou aos cinco minutos. Ronald Belé recebeu na entrada da área e soltou a bomba. A bola saiu à direita. Aos dez minutos, Yarlen bateu da entrada da área e obrigou Victor Brasil a mandar para escanteio. Dois minutos depois, Yarlen foi lançado por Patrick de Paula e chutou cruzado. A bola foi para fora. O Fogão teve tudo para ampliar aos 33 minutos. Rafael Lobato invadiu a área pela direita e cruzou para Yarlen. Com o goleiro já batido, ele não bateu bem na bola e Kevem salvou o Bangu. O Botafogo ampliou aos 45 minutos. Rafael Lobato fez boa jogada pela direita e tocou para Kauê, alteração de Carlos Leiria, chutar e fazer 2 a 0. O Fogão voltou a vencer no Campeonato Carioca. FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2X0 BANGU Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26/01/2025, domingo

Horário: 18h (de Brasília)

Público: 2.764 presentes

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartão amarelo: Yuri Garcia (Bangu)

Gols