Botafogo enfrenta o lanterna Bangu com time alternativo em duelo dos piores do Carioca

Para quem viu o Botafogo no fim da temporada passada campeão brasileiro e da Copa Libertadores, é difícil aceitar que ainda não tenha um técnico e que continue utilizando um time alternativo na disputa do Campeonato Carioca. Ainda com um arremedo de time volta ao estádio Engenhão, neste domingo, às 18 horas, para enfrentar o Bangu, pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Totalmente desfocado, o Botafogo soma apenas três pontos, ocupa a penúltima posição e só fica na frente do próprio Bangu, lanterna com um ponto. A diretoria já visou que vai escolher sem pressa o substituo para Artur Jorge, que se transferiu para o Al-Rayyan, do Catar.

Por enquanto, Carlos Leiria segue no comando técnico e também já reforçou que não pretende mudar o planejamento do clube, que é poupar seus principais jogadores. Os outros grandes também iniciaram da mesma forma, mas já mudaram seus planos. Vasco e Fluminense usaram os titulares nos jogos do meio de semana e o Flamengo fará o mesmo nesta rodada.

"Não vamos alterar nossos planos. E vamos continuar cobrando os jogadores para que possamos melhorar o desempenho e possamos conquistar mais pontos", disse o técnico botafoguense.

Na última quarta-feira, o Botafogo foi superado por 2 a 1 pelo Volta Redonda, dentro do Engenhão. Mesmo placar que perdeu para Sampaio Corrêa e Maricá. Só venceu a Portuguesa, por 2 a 0.

Liria deve manter a mesma base para este jogo, inclusive, com as presenças do volante Patrick de Paula e do atacante Matheus Nascimento, personagens do jogo passado. Patrick perdeu um pênalti, ao escorregar e chutar a bola para fora, enquanto Matheus Nascimento anotou o gol de honra com belo drible em cima de um adversário.

A principal novidade no Bangu é a estreia do técnico Júnior Lopes, de 52 anos, escolhido para substituir Júnior Martins, demitido após a goleada por 5 a 0 diante do Flamengo, quarta-feira, em São Luís (MA).

A baixa certa é o volante Moretti, titular nas primeiras rodadas, que cumpre suspensão após ser expulso na última rodada. Quem entrar vai ter a missão de tentar tirar o time da lanterna, com um ponto em quatro jogos disputados.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X BANGU

BOTAFOGO - Raul; Newton, Kawan, Serafim e Lucyo; Patrick de Paula, Kauê e Kauan Lindes; Vitinho, Yarlen e Matheus Nascimento. Técnico: Carlos Leiria (Interino).

BANGU - Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia e Ítalo; André Castro, Baltoré, Raphael Augusto e Lucas Nathan; Rafael Carioca e Fabinho. Técnico: Júnior Lopes.

ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).