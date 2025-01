Barros, Real Madrid e adeus: 5 recados de Abel após derrota do Palmeiras

A coletiva de Abel Ferreira após a primeira derrota do Palmeiras na temporada não se limitou aos problemas do time. Com citação até ao Real Madrid, o técnico deixou cinco recados.

1 - A invencibilidade não importa

Com a derrota para o Novorizontino, o Palmeiras perdeu uma sequência de 42 jogos invictos na fase de grupos do Paulistão. Foi a primeira derrota desde maio de 2021, sem considerar jogos de mata-mata.

Abel foi direto ao dispensar o assunto. "Ninguém quer saber disso, ninguém vai falar disso amanhã. Perdemos hoje, sem desculpas, parabéns ao Novorizontino."

2 - Apoio a Barros

Parte da torcida do Palmeiras vaiou após a derrota com críticas a Anderson Barros, diretor do clube. Abel criticou o protesto e saiu em defesa do dirigente.

Estamos falando do Barros, 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras tava, em termos de dívida, uma lástima. Não dava para pagar toda gente. Em 4 anos, todos juntos, presidente, jogador e treinador, somos uma das equipes mais prestigiadas internacionalmente

3 - Até o Real Madrid erra

Ao citar a busca por contratações, Abel Ferreira deu exemplo de estrelas que não vingaram no Real Madrid. O técnico explicou que não é fácil negociar com o Palmeiras pelos altos valores envolvidos.

"Nós temos que escolher bem, correr os riscos. O Real Madrid comprou o Bale e pouco jogou, uma fortuna, também o Hazard. Acontece de contratar jogador com pouca expectativa e às vezes fazer muito."

4 - A Arena Barueri

O treinador afirmou que o estádio escolhido pelo Palmeiras estava em perfeitas condições. Mesmo assim, Abel criticou a quantidade baixa de torcedores nas arquibancadas. O clube mandou a partida em Barueri, porque o Allianz Parque recebe um show neste domingo.

A arena tá top, o gramado tá top, melhor ainda que o gramado do Allianz Parque, mas quantos torcedores vieram? Dez mil. Para a Copinha, trouxeram 15 mil. Essa não é minha função, perceber essa dinâmica, acho que os fatos e as condições são excelentes aqui. A mobilização dos nossos torcedores, eu não sei como resolver essa situação. Vamos jogar onde disserem para nós jogarmos.

5 - Adeus?

Abel Ferreira ainda afirmou que está em seu último ano no Brasil. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

"Eu já estou aqui há cinco anos. Vou para o meu último ano no Brasil. Em todos os anos teve momentos bons e ruins."