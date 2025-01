Atlético-MG tem jogador expulso, só empata com Pouso Alegre e continua sem vencer no Mineiro

O Atlético-MG continua sem vencer no Campeonato Mineiro. Neste domingo, ainda com o time sub-20, o atual pentacampeão empatou sem gols com o Pouso Alegre no Manduzão, no Sul de Minas Gerais. O Atlético-MG, que teve um jogador expulso no início do segundo tempo, é o lanterna do Grupo A, com 3 pontos em três jogos.

O clube jogou as primeiras rodadas do estadual com um time alternativo, já que a equipe principal fez pré-temporada nos Estados Unidos. Já o Pouso Alegre vinha de derrota por 7 a 0 para o América-MG e conquistou seu primeiro ponto na competição sob o comando do interino Henrique. Na próxima quarta-feira, no clássico com o América, o Atlético-MG deve ter seu time principal sob comando do técnico Cuca. O Pouso Alegre joga com a Tombense no estádio do adversário.

O jogo em Pouso Alegre foi equilibrado no primeiro tempo e com poucas chances reais de perigo. Após sofrer uma goleada na última rodada, o time da casa procurou se precaver defensivamente, mas atacou com algum perigo em poucas oportunidades. O Atlético-MG finalizou algumas vezes, mas não conseguiu pressionar o adversário.

Os times voltaram com as mesmas formações para o segundo tempo, mas o jogo ganhou um novo panorama aos 2 minutos, quando Paulo Vitor, que já havia tomado cartão amarelo no primeiro tempo, foi expulso por pé alto nas costas de Sandro, do Pouso Alegre. Mesmo com um a menos, o Atlético-MG conseguiu chegar ao ataque com perigo.

Com o passar do tempo, o Pouso Alegre foi dominando as ações e pressionando o adversário, mas foi muito impreciso nas finalizações e incapaz de tirar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA:

POUSO ALEGRE 0 x 0 ATLÉTICO-MG

POUSO ALEGRE - Adilson; Rafael Vaz, Victão, Mailson, Felipe Moreira (Guilherme Buscarioli) e Jonathan (Dagoberto); Magno, Sandro (Wandinho), Ray (Tháileon); Foguinho (Gabriel) e Maxuel. Técnico: Henrique.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Kayque, Dudu Cruz, Renan, Julio César; Paulo Vitor, Eric (Índio), David Kauã, Robert Santos (Zé Phelipe); Lucas Louback (Lucas Daniel) e Luiz Filipe (Alisson). Técnico: Guilherme Dalla Dea.

CARTÃO AMARELO - Paulo Vitor (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Paulo Vitor (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Hieger Tulio Cardoso.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG).