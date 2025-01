Abel aproveita Paulistão para testes no Palmeiras e deve continuar rodando elenco

O técnico Abel Ferreira tem aproveitado a reta inicial do Campeonato Paulista para definir com quem poderá contar ou não no Palmeiras em 2025. O treinador promoveu um rodízio no elenco nas primeiras rodadas do Estadual e deve continuar observando jogadores nas próximas partidas.

No início da competição, Abel e a comissão técnica portuguesa decidiram dividir o plantel alviverde em dois grupos. Ambos contam com jogadores considerados titulares, reservas e garotos da base. O primeiro deles foi utilizado na primeira e na terceira rodada do Paulistão, enquanto o segundo foi a campo no segundo e no quarto compromisso.

Este período serve para o comandante avaliar alguns atletas mais jovens que foram recém-promovidos da base, como o zagueiro Benedetti, o meio-campista Allan e os atacante Luighi e Thalys.

Além disso, jogadores que foram pouco usados na última temporada, como Rômulo, e também o meio-campista Atuesta, que voltou de empréstimo do Los Angeles FC, têm ganhado oportunidades. A ideia é que todos tenham chances de provar seu valor e mostrar que podem ser úteis ao longo deste ano, no qual o Palmeiras disputará cinco competições: o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Caso não convençam Abel, devem ser negociados.

"Quero ver nesta primeira fase os jogadores que temos. Esperamos mais de alguns, seja os mais velhos ou mais novos. Vamos continuar construindo uma equipe competitiva", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a derrota para o Novorizontino, neste sábado, na Arena Barueri.

"Decidimos fazer isso [rodar o elenco] até para não ter dúvida sobre quais posições faltam. Zagueiro é notório, saiu o Vitor Reis. Há outras posições que vocês sabem, já falei. Nunca garanti que iríamos ganhar tudo. Às vezes é bom perder para vermos as fragilidades que temos no elenco. Os dois grupos têm tido oportunidades de jogar. Queremos ganhar essa competição, mas se não ganharmos ninguém vai morrer. Estamos vendo os meninos da base, para perceber quem poderá nos ajudar. Será um ano longo", acrescentou.

Abel Ferreira não dá prazo para voltar a escalar a equipe considerada "ideal". Ele deve continuar mesclando o time e admite que o rodízio pode se estender até o final da fase de grupos do Paulistão.

"O desafio é esse, preparar a equipe durante a competição. Já ganhamos o Paulista três vezes e queremos continuar ganhando. Que todos os jogadores possam mostrar algo. Quero ter a certeza dos jogadores que precisamos. Isso vai até onde o treinador decidir, ainda não está decidido. Ninguém vai dizer que não teve oportunidade. Todos vão ter oportunidades. Vou fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acredito, sabemos como construir uma equipe competitiva. Vamos ganhar algumas vezes, outras vamos perder", declarou.

Com o resultado, o Verdão sofre a sua primeira derrota na atual edição da competição, mas se mantém na liderança do Grupo D, com sete pontos. O São Bernardo, entretanto, encara o Botafogo-SP neste domingo e, se vencer, rouba a ponta da chave.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para esta terça-feira. A equipe alviverde retorna ao Allianz Parque e mede forças contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).