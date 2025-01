Vitória Miranda vira jogo e conquista Aberto da Austrália no para-tênis

Na madrugada deste sábado (25), o tênis brasileiro teve uma importante conquista no Aberto da Austrália na categoria juvenil da modalidade do tênis em cadeira de rodas.

O que aconteceu

A brasileira Vitória Miranda, de 17 anos, sagrou-se campeã da chave de simples juvenil do Aberto da Austrália no tênis com cadeira de rodas; Ela conseguiu uma "dobradinha" em Melbourne, vencendo o torneio de simples e o de duplas da categoria;

Vitória Miranda venceu na final por 2 sets a 1 a norte-americana Sabina Czauz, que aplicou um "pneu" na brasileira, vencendo o 1º set por 6/0, mas a brasileira se recuperou, e venceu os dois sets seguintes, por 6/3 e 7/6, com vitória de 10 a 4 no tie-break;

No caminho para o título, a brasileira venceu a letã Ailina Mosko e a belga Luna Gryp na primeira fase, tendo perdido, ironicamente, apenas para Sabina Czauz, sua adversária na grande decisão pelo título;

Ao todo, o Brasil saiu com três títulos de Melbourne no tênis em cadeira de rodas; Além dos dois títulos de Vitória Miranda, o também mineiro Luiz Calixto ganhou o título de duplas na categoria júnior;

Nascida em Belo Horizonte (MG), Vitória nasceu prematura e tem apenas 10% da potência nas pernas. Por causa de sua condição, o médico chegou a dizer que ela teria apenas poucos meses de vida.

Hoje, ela lidera o ranking mundial juvenil e vem ganhando títulos internacionais. Antes dos dois títulos no Aberto da Austrália, ela já havia conquistado duas medalhas de ouro no Parapan de Jovens de Bogotá 2023, nas categorias de simples e duplas mistas, ao lado de Luiz Calixto.