Vasco x Portuguesa-RJ: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

O Vasco da Gama vai receber a Portuguesa-RJ neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O confronto será disputado no estádio de São Januário, a partir das 21h (de Brasília).

Onde Assistir: o jogo entre Vasco e Portuguesa terá transmissão da Band (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), além de VascoTV e Canal GOAT (ambos no YouTube).

O Cruzmaltino estreou seu time titular na vitória sobre o Madureira, na última quinta-feira, na Arena Amazônia. O triunfo, o primeiro na competição, fez o time dar um salto na tabela, saindo da nona para a quinta posição. O Vasco é o melhor colocado entre os grandes do Rio neste início do Carioca.

O duelo deste domingo será um confronto direto por um lugar no G4, uma vez que a Lusa ocupa a quarta posição, com os mesmos seis pontos do time de Fábio Carille. Com duas vitórias e duas derrotas, contra uma vitória e três empates, a Portuguesa supera o Cruzmaltino na tabela.

Se vencer, o Vasco pode terminar a rodada na terceira posição, caso o Nova Iguaçu sofra um revés diante do Boavista na próxima segunda-feira.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PORTUGUESA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 26 de janeiro de 2025



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Ana Vitória Trindade Ferreira



VAR: Philip Georg Bennet

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Philippe Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti



Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Bruno, Lucas Mota, Ian Carlo, Thomás Kayck e Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho; Joãozinho e Lohan



Técnico: Douglas Ferreira