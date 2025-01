Transmissão ao vivo de Palmeiras x Novorizontino: veja onde assistir

Palmeiras e Novorizontino medem forças hoje (25), às 20h30 (de Brasília) na Arena Barueri, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo por TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Palmeiras está invicto na competição e lidera o Grupo D com sete pontos. Já o Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C, com dois pontos.

O Alviverde chega embalado pela vitória no clássico. Os comandados de Abel Ferreira saíram atrás do placar contra o Santos, mas viraram no último lance com Richard Ríos.

O Novorizontino começou mal e ainda não conseguiu vencer no Paulistão. O Tigre vem de um empate em 1 a 1 contra a Inter de Limeira.

Palmeiras x Novorizontino -- Paulistão