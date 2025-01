Torcida do Palmeiras vaia diretoria e cobra Anderson Barros após derrota

A torcida do Palmeiras não poupou críticas ao time e à diretoria após a derrota de virada para o Novorizontino, neste sábado, por 2 a 1, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Os palmeirenses criticaram os dirigentes do clube e tiveram como alvo principal o diretor de futebol Anderson Barros.

Poucos minutos antes do árbitro apitar o fim da partida, os torcedores já entoavam cânticos contra a diretoria. "Vergonha, vergonha, vergonha, diretoria sem vergonha", gritavam os palmeirenses.

Na sequência, a torcida direcionou as críticas a Anderson Barros. "P.. que pariu, é o diretor mais fraco do Brasil: Barros", cantaram. Ao término do jogo, ouviu-se uma sonora vaia vinda das arquibancadas da Arena Barueri.

Com o resultado, o Verdão sofre a sua primeira derrota na atual edição da competição, mas se mantém na liderança do Grupo D, com sete pontos. O São Bernardo, entretanto, encara o Botafogo-SP neste domingo e, se vencer, rouba a ponta da chave.

Além disso, o Alviverde perde uma longa invencibilidade na fase de grupos do Estadual. O time não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Paulistão havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para esta terça-feira. A equipe alviverde retorna ao Allianz Parque e mede forças contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).