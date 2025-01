Torcedor do Coritiba chama zagueiro do Athletico de 'macaco'; assista

Um torcedor do Coritiba cometeu injúria racial contra o zagueiro Léo Pelé, do Athletico, diversas vezes durante o clássico paranaense, disputado neste sábado (25) no Couto Pereira (assista abaixo). O Coxa repudiou o ato e afirmou que tomará medidas contra o agressor.

O que aconteceu

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem no meio da torcida do Coritiba proferindo ataques racistas contra o capitão do Athletico. Aos gritos na arquibancada, o agressor chama Léo Pelé de "macaco" repetidas vezes durante a partida.

Léo Pelé foi expulso ainda no primeiro tempo do duelo. Na gravação, o torcedor manda o capitão do time rival sair do Couto Pereira enquanto o jogador conversa com a arbitragem na beira do gramado.

Recebemos esse vídeo, mostrando um torcedor do Coritiba filmando do zagueiro Léo Pelé e cometendo Racismo!

Que a @demafe_pc_pr e a @federacaopr investiguem! pic.twitter.com/enxje76o9B -- Paulo - Athletico M1l Gr4u (@AthleticoM1l) January 25, 2025

O Coritiba lamentou o ocorrido em seu estádio e afirmou que colaborará para identificar o agressor. O Coxa classificou o ano como inaceitável e acrescentou que vai trabalhar para que não se repita.

O Athletico também manifestou seu repúdio e disse que a luta contra o racismo é inegociável. O Furacão complementou que tomará todas as providências cabíveis.

O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio.



Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que? -- Coritiba (@Coritiba) January 25, 2025

Nota Oficial sobre Caso de Injúria Racial no Athletiba



O Athletico tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, no qual torcedores proferem injúrias raciais contra nosso atleta Léo durante o Athletiba deste domingo (25).



O Athletico repudia veementemente qualquer ato? pic.twitter.com/ZFpV31zmVG -- Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 25, 2025

Confusão em campo depois do fim

O clássico paranaense terminou empatado por 0 a 0. Após cinco rodadas, o Athletico está em terceiro, com oito pontos, enquanto o Coritiba aparece em sexto, com sete.

Depois do apito final, jogadores dos dois times protagonizaram uma batalha campal no gramado. Os atletas trocaram socos e pontapés na saída para o vestiário, e a segurança precisou intervir.