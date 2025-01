Sem contratações, Corinthians aposta em "reforços caseiros" para rodar o elenco; entenda

O Corinthians ainda não contratou nenhum jogador para a temporada de 2025, mas isso vem sendo amenizado pelos "reforços caseiros" que Ramón Díaz ganhou, pelo menos para o início do Campeonato Paulista.

O caso mais notório é o do zagueiro João Pedro Tchoca, que voltou de empréstimo do Ceará e fez bons jogos contra Red Bull Bragantino e especialmente Água Santa, na última quarta-feira. O beque foi bem avaliado pela comissão técnica e se tornou parte da rotação ao lado de nomes como André Ramalho, Cacá e Félix Torres. Gustavo Henrique, titular na reta final de 2024, se lesionou.

Outro caso de "reforço caseiro" é o do lateral esquerdo Diego Palacios, que ficou a temporada passada inteira no departamento médico por conta de uma lesão no joelho e voltou a atuar diante do Água Santa, entrando no segundo tempo. Recuperado, o jogador vai brigar por posição com Matheus Bidu e Hugo.

Quem também vai "reforçar" o Corinthians em breve é o volante Maycon, que está em fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no joelho. O atleta já está treinando com os companheiros, mas só deve voltar a ser relacionado no começo de fevereiro. O atleta pode ser uma alternativa importante, especialmente por conta da ausência de Breno Bidon, que está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Além dos nomes citados, a comissão técnica pretende aproveitar alguns garotos da base. O zagueiro Renato e o meia-atacante Kayke já estão no profissional, e depois da Copinha mais nomes podem ser promovidos, como o goleiro Kauê, o volante Luiz Gustavo Bahia e o atacante Gui Negão.

A cúpula corintiana não descarta se movimentar pontualmente no mercado da bola, mas entende que a prioridade do clube é manter os pilares da equipe. Externamente, Ramón e Emiliano Díaz se dizem satisfeitos com os jogadores que têm em mãos.

Embalado com três vitórias seguidas no Estadual, o Corinthians visita o rival São Paulo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O Timão quer manter o 100% de aproveitamento na temporada e voltar a bater o Tricolor depois de cinco duelos de jejum.