Seleção Brasileira sub-20 encerra preparação para enfrentar a Bolívia pelo Sul-Americano

Neste sábado, em Puerto Cabello, na Venezuela, a Seleção Brasileira sub-20 encerrou sua preparação para enfrentar a Bolívia, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-20. A bola rola neste domingo, no Estádio Misael Delgado, a partir das 18h30 (de Brasília).

Em imagens disponibilizadas pela CBF, a parte do grupo que não entrou na estreia pela competição pode ser vista em trabalhos com e sem bola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Já os atletas que atuaram na goleada por 6 a 0 sofrida contra a Argentina permaneceram no hotel para recuperação física.

Após o vexame contra a Albiceleste, também no Estádio Misael Delgado, Ramon Menezes deixou o comando da Seleção Brasileira sub-20. Com o resultado, a Amarelinha caiu para a última colocação do Grupo B. Apesar de também ter perdido, a Bolívia supera o Brasil no saldo de gols.