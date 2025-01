São Paulo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico válido pelo Paulistão

Nesta domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2025. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada.

Ambas as equipes estão invictas no torneio. O Tricolor, que não atuou na primeira rodada por conta da pré-temporada nos Estados Unidos, empatou com o Botafogo-SP por 0 a 0 e venceu o Guarani pelo placar mínimo. Já o Timão bateu o Red Bull Bragantino, o Velo Clube e o Água Santa, todos por 2 a 1.

O São Paulo ocupa 2ª posição do grupo C, com quatro pontos somados, um a menos que o líder Noroeste. O duelo contra a equipe de Campinas, na última quinta-feira, marcou o primeiro jogo do elenco principal do Tricolor na competição, depois dos amistosos no exterior. Para o clássico, o treinador Luis Zubeldía deve repetir a escalação que derrotou o Guarani, mantendo força máxima. O treinador segue sem contar com o volante Luiz Gustavo, que fraturou o quarto dedo do pé esquerdo na pré-temporada. Diante do Corinthians, o São Paulo defende uma invencibilidade de cinco jogos diante do rival. A última derrota em um Majestoso aconteceu no dia 25 de julho de 2023, quando o Timão venceu por 2 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, são quatro vitórias do Tricolor e um empate.

Pelo lado corintiano, o técnico Ramón Díaz também promete levar a campo força máxima para o Morumbis. O Timão preservou seus principais atletas no triunfo contra o Água Santa, na última quarta-feira.

O Corinthians lidera o grupo A e a classificação geral do Paulista, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol, o segundo colocado da chave, tem três unidades a menos.

Para o duelo, a equipe tem baixas certas como Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e Rodrigo Garro, com lesão no joelho. Por outro lado, o Timão deve contar com o retorno do goleiro Hugo Souza, que vinha sofrendo com amigdalite.

No último clássico entre as equipes, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu por 3 a 1, com gols de Lucas, Arboleda e André Silva. O Timão descontou com Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 26 de janeiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Neuza Ines Back



VAR: Thiago Duarte Peixoto

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas Moura; Luciano e Jonathan Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana (Ryan), Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz