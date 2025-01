São Paulo busca virada heroica contra o Corinthians e conquista a Copinha

O São Paulo alçou voos altos na manhã deste sábado (25) e buscou uma virada heroica por 3 a 2 sobre o Corinthians para se tornar campeão da edição de 2025 da Copinha.

O Corinthians abriu 2 a 0 com "surpresas". O Timão contou com um gol de perna direita do lateral-esquerdo Denner e uma assistência de nuca de Nicollas para Gui Negão para abrir vantagem.

O São Paulo resolveu pelo alto. Paulinho (duas vezes) e Andrade viraram o jogo para o Tricolor em bolas alçadas na área adversária.

O confronto contou apenas com a torcida do São Paulo. Por ter feito a melhor campanha, o Tricolor teve o direito de contar com o seu torcedor diante do rival — clássicos não têm duas torcidas no Estado de São Paulo.

O São Paulo se juntou a Internacional e Fluminense como segundo maior vencedor da Copinha. O Tricolor, que chegou ao seu quinto título, já havia vencido as edições de 1993, 2000, 2013 e 2019 — o Corinthians é o maior campeão, com 11 taças.

A partida marcou a reinauguração oficial do Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu. O estádio, antes gerido pela Prefeitura de São Paulo, foi privatizado e passou por reformas. Santos e Palmeiras empataram por 0 a 0, em 29 de fevereiro de 2020, na última partida realizada no local antes das mudanças.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi eletrizante. O São Paulo começou o jogo melhor, pressionando a saída de bola do Corinthians e aparentando não sentir falta de Ryan Francisco, seu principal jogador, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Após os 20 minutos, o Timão equilibrou as ações — cada equipe acertou a trave uma vez.

Corinthians contou com 'surpresas', mas o São Paulo respondeu. A reta final da primeira etapa teve ainda mais emoção. Mesmo abaixo no jogo, o Timão abriu 2 a 0 em lances que surpreenderam a defesa adversária — uma infiltração do lateral Denner e uma bola que pegou na nuca de Nicollas. O São Paulo não se abalou com os gols sofridos e conseguiu diminuir em cobrança de escanteio, fechando os 45 minutos iniciais.

A bateria aérea do São Paulo garantiu o título na segunda etapa. Empurrado pela torcida, o São Paulo praticamente monopolizou as ações, insistiu pelo chão, mas conseguiu a virada pelo alto em lances de escanteio e infiltração nas costas da defesa. Acuado, o Corinthians não conseguiu responder e viu o rival fazer a festa.

Lances importantes e gols

Kauê salva Após lance pela esquerda do ataque do São Paulo, Lucca ajeitou para trás, e Negrucci chegou finalizando firme, mas no meio do gol. Kauê, bem posicionado, encaixou.

Na trave! Nicollas recebeu na entrada da área pela esquerda, conseguiu levar para o meio e bateu colocado. A bola beijou o pé da trave do São Paulo. Na sobra, Pellegrin isolou.

No travessão! Ferreira respondeu logo depois do susto. O atacante do São Paulo saiu da direita, levou para o meio e soltou a bomba de fora da área. Ela explodiu no travessão e não entrou.

Denner coloca o Corinthians na frente: 1 a 0. Garcez tentou lançamento longo e encontrou Denner invadindo a área do São Paulo. O lateral puxou para a direita e, mesmo com a perna ruim, soltou o pé para vencer João Pedro e colocar o Timão em vantagem.

Denner comemora gol marcado pelo Corinthians contra o São Paulo na final da Copinha Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Perdeu! Samuel fez jogada individual, serviu Guilherme Reis, que devolveu. Dentro da área, o meio-campista girou com espaço, mas finalizou mal e mandou para fora.

Gui Negão amplia para o Corinthians: 2 a 0. Após chutão para o ataque, Nicollas trombou com Lucas Loss e viu a bola bater na sua nuca. Ele sobrou para Gui Negão, cara a cara com João Pedro, encobrir o goleiro são-paulino.

Paulinho recoloca o São Paulo no jogo: 2 a 1. O atacante do São Paulo se antecipou a Kauê e, livre, completou cruzamento de escanteio na primeira trave para o fundo das redes.

Passou muito perto. Osorio quase deixou tudo igual no começo do segundo tempo. O zagueiro subiu nas costas da defesa em cobrança de escanteio e buscou cabeceio no ângulo esquerdo de Kauê, que só olhou e viu ela sair.

Duas vezes Kauê. O goleiro corintiano fez duas boas defesas em menos de cinco minutos. Na primeira, se posicionou bem em cobrança venenosa de falta de Ferreira. Depois, encaixou bomba de Paulinho de fora da área.

Quase o terceiro! Após cobrança de falta, Nicollas ajeitou de cabeça para o meio, e João Pedro cortou mal. Na sobra, Gui Negão finalizou, mas o goleiro do Tricolor se recuperou e salvou.

Andrade empata em novo escanteio: 2 a 2. Em nova cobrança de escanteio, Alves encontrou Andrade no meio da área. O zagueiro se aproveitou de erro de Kauê na saída e cabeceou firme para o chão para empatar.

Andrade comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Corinthians na Copinha Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

São Paulo vira com Paulinho, de novo pelo alto: 3 a 2. Maik recebeu com espaço na esquerda e lançou na área. Paulinho apareceu livre e testou firme para vencer Kauê e colocar o São Paulo em vantagem.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 2 CORINTHIANS

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 10h (de Brasília)

Competição: Final da Copinha 2025

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Denner (33'/1°T), Gui Negão (43'/1°T), Paulinho (45'/1°T), Andrade (16'/2°T), Paulinho (20'/2°T)

Cartões amarelos: Alves, Maik, Tetê (SPO), Bahia, Nicollas, Thomas, Gui Negão (COR)

São Paulo: João Pedro; Maik (Raphinha), Andrade, Lucas Loss (Osorio) e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo (Samuel, depois Pedro Ferreira) e Alves; Lucca (Tetê), Ferreira e Paulinho (Bezerra). Técnico: Allan Barcellos

Corinthians: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera (Luiz Eduardo), Garcez e Denner; Bahia (Araújo), Pellegrin (Lucas Corrêa) e Thomas (Caraguá); Dieguinho, Nicollas (Vitinho, depois Richard) e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro