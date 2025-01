São Paulo finaliza preparação para clássico contra o Corinthians; veja provável escalação

Nesta quarta-feira, o elenco tricolor encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians. O Majestoso acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os atletas aqueceram com fundamentos técnicos e trabalhos de mobilidade. Posteriormente, foram divididos em duas equipes de 11. Assim, o técnico Luis Zubeldía simulou situações reais de jogo com seus atletas. Por fim, o comandante fechou o treino com um trabalho de finalização.

Zubeldía deve repetir a escalação do jogo contra o Guarani, que marcou a estreia do São Paulo no Morumbis em 2025. Assim, o Tricolor deve ser escalado com:

Com o triunfo sobre o Bugre, o São Paulo conquistou a primeira vitória e pulou para a segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos, um a menos em relação ao Noroeste.