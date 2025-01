São Paulo e Corinthians decidem a Copinha em fim de semana com Majestoso em dose dupla

Pela terceira vez na história, São Paulo e Corinthians vão decidir um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicionalmente disputado todo 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. O novo embate entre garotos tricolores e alvinegros está marcado para as 10 horas deste sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu, que receberá um jogo oficial pela primeira vez desde o empate sem gols entre Santos e Palmeiras, em fevereiro de 2020.

O estádio está em obras desde 2021, após ser concedido à iniciativa privada na gestão de Bruno Covas. Hoje administrado pelo concessionário Allegra, teve diversas previsões de reabertura, mas impasses burocráticos impediram os planos. Após cinco eventos-teste no segundo semestre de 2024, reabre sob a permissão de um alvará provisório emitido pela Prefeitura.

Apenas torcedores são-paulinos vão poder participar da reabertura do icônico Pacaembu, cujo nome hoje também está atrelado aos naming rights comprados pelo Mercado Livre. Assim como nas partidas profissionais, a final da Copinha segue a regra de torcida única em clássicos estabelecida pelo Estado de São Paulo.

As arquibancadas, portanto, serão 100% tricolores, assim como será no MorumBis no dia seguinte, domingo, quando Corinthians e São Paulo se enfrentam em outro Majestoso, com suas equipe principais, pela quarta rodada do Paulistão.

Em Copinhas, os dois rivais se enfrentaram em duas finais. Os são-paulinos venceram a decisão de 1993 por 4 a 3, com um time que tinha no gol um jovem Rogério Ceni, contra o Corinthians do atacante Marques e do lateral-esquerdo Sylvinho. Em 2004, os corintianos, com nomes como Jô e Rosinei no elenco, deram o troco e venceram o São Paulo de Diego Tardelli por 2 a 0.

Maior campeão da Copinha, o Corinthians está em busca da 12ª taça e de defender o título, já que foi o vencedor da edição passada. Para concluir a missão, o técnico Orlando Ribeiro não tem à disposição o atacante Luiz Fernando, expulso durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio na semifinal, mas que já vinha sendo reserva.

A preparação da equipe foi concluída na sexta-feira com um treino aberto à torcida na Fazendinha, para que os garotos pudessem sentir o apoio antes de jogarem pela primeira vez no torneio sem a presença de torcedores corintianos. "A energia que vem de fora, os meninos sabem que precisam correr e se dedicar para receber. São muito dedicados, não desistem. Os pênaltis contra o Ituano (nas oitavas de final) provaram isso", comentou Ribeiro.

O São Paulo, por sua vez, tenta voltar a levantar a taça após seis anos para celebrar o quinto título. A última vez que venceu foi em 2019. Na final deste sábado, Ryan Francisco, grande estrela do time, com 10 gols marcados, e herói da classificação à final ao converter dois pênaltis com cavadinha na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, não joga porque está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

A estrela do torneio sub-20 deve aparecer em breve no time principal. "Está planejada essa situação. Depois da folga que eles terão, de uma semana ou algo assim, é provável que ele já comece a trabalhar com o plantel profissional, porque necessitamos de uma terceira opção. Ele é candidato para poder começar a trabalhar conosco", disse o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, após vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO - João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Matheus Alves e Lucas Ferreira; Paulinho. Técnico: Allan Barcellos.

CORINTHIANS - Kauê; Pellegrin, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRA- Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO - 10 horas.

LOCAL - Mercado Livre Arena Pacaembu.