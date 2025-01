Red Bull Bragantino busca consolidar reação no Paulistão contra conturbado Água Santa

Após conquistar a primeira vitória no Paulistão, o Red Bull Bragantino busca consolidar a reação. Neste sábado, às 16h, visita o Água Santa no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quarta rodada. O adversário ainda busca seus primeiros pontos.

Depois de perder para Corinthians, por 2 a 1, e São Bernardo, por 3 a 2, o Red Bull Bragantino se reabilitou na última rodada ao vencer o Velo Clube por 1 a 0, com direito a gol no último lance. Agora com três pontos, está em terceiro lugar do Grupo B, atrás de Guarani e Santos, ambos com quatro. A Portuguesa completa a chave com dois.

O técnico Fernando Seabra teve mais tranquilidade para recuperar os atletas após a primeira vitória. Sem muito tempo e sem suspensos, ele não deve fazer muitas alterações. Entretanto, o atacante Laquintana entrou bem no duelo, melhorou a movimentação e pode ser uma opção.

Seabra valorizou a primeira vitória, embora tenha pedido mais poder de criação ao time. "Um resultado muito importante para este início de temporada. Ainda mais vindo das duas partidas em que nós não havíamos pontuado. Faltou mais jogadas durante o jogo, mas se nos momentos de decisão tiver a lucidez que tivemos, ficamos mais perto de conseguir o resultado", avaliou.

A situação do Água Santa já preocupa neste início, pois perdeu os três jogos: São Bernardo (2 a 1), Mirassol (6 a 0) e Corinthians (2 a 1). Sem pontuar, está na quarta e última colocação do Grupo C, que ainda tem Noroeste, São Paulo e Novorizontino.

Com a má situação, o técnico Marcelo Cabo foi demitido, sendo a principal mudança do Água Santa para este duelo. Sérgio Simões, auxiliar permanente, e Marcelinho Paulista, treinador do sub-20, comandarão o time. Com pouco tempo para treinar, também devem apostar em manter a base e mudar o ânimo dos atletas.

Mesmo assim, ao menos uma mudança eles precisarão fazer. Isso porque o volante Ramon foi expulso contra o Corinthians. Diego Anjos é uma opção de origem, embora o zagueiro Lucas Rocha possa ser improvisado. O meia Villian também pode entrar.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X RED BULL BRAGANTINO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista, Robles, Roger, Fábio Sanches e Renan Castro; Netinho, Diego Anjos (Villian) e Luan Dias; Neilton e Ademilson. Técnico: Sérgio Simões (auxiliar)

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Lucas Cunha e

Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana.

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).