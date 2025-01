Recuperado de cirurgia no joelho, Piquerez volta a ser relacionado pelo Palmeiras após seis meses

O banco de reservas do Palmeiras terá uma novidade neste sábado, no jogo contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Piquerez, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a ser relacionado e fica à disposição do técnico Abel Ferreira.

O uruguaio se lesionou no dia 17 de setembro do ano passado, há seis meses, em um duelo diante do Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, nunca mais foi relacionado.

Cola pra cá, meu elenco! ? Seja bem-vindo de volta, Pique! ?? pic.twitter.com/9pe4GwFdnV ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 25, 2025

Durante a ausência de Piquerez, a lateral-esquerda do Verdão foi assumida por Caio Paulista. O jogador, que foi questionado quando contratado, superou Vanderlan na briga pela titularidade. Contudo, nos dois últimos jogos do ano e nos primeiros compromissos de 2025, a Cria da Academia voltou a ter chances entre os onze iniciais.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam daqui a pouco, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O Alviverde está invicto no Estadual e lidera o Grupo D da competição, com sete pontos conquistados. Sem o Allianz, que receberá um show da banda Twenty One Pilots, a equipe volta a mandar um compromisso em Barueri após as reformas feitas no estádio.