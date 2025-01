Ramón faz testes, e Corinthians encerra preparação para enfrentar o São Paulo pelo Paulista

Neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, no Morumbi, a partir das 18h30 (de Brasília).

Após trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o elenco fez um exercício tático coletivo e treinou bola parada ofensiva e defensiva, ambos sob o comando de Ramón Díaz e sua comissão, que aproveitaram para fazer testes na equipe.

O treinador argentino promete levar a campo força máxima. Desta forma, o Corinthians deve entrar escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana (Ryan), Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto.

Para o duelo, a equipe tem baixas certas como Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e Rodrigo Garro, com lesão no joelho. Por outro lado, o Timão deve contar com o retorno do goleiro Hugo Souza, que vinha sofrendo com amigdalite.

Ao bater Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa, todos por 2 a 1, o Corinthians se encontra invicto no Campeonato Paulista.

No momento, o Timão lidera o Grupo A e a classificação geral da competição, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol, o segundo colocado da chave, tem três unidades a menos.