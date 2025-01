Quem é Paulinho, o 'iluminado' que foi o herói do título do São Paulo na Copa São Paulo

Muitas pessoas esperavam que a ausência de Ryan Francisco, joia da base do São Paulo, fosse fazer falta na final da Copinha 2025 neste sábado, contra o Corinthians, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Porém, Paulinho, reserva de Ryan na competição, tratou de deixar tal ausência no esquecimento.

Paulinho, de 19 anos, foi o herói do título tricolor neste sábado, na vitória por 3 a 2 sobre os rivais após sair perdendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Não à toa ele foi eleito o craque do jogo.

Foi dele o gol de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo que diminuiu a vantagem corintiana. E também foi dele o gol da vitória, novamente de cabeça, no segundo tempo.

Enquanto Ryan Francisco havia feito dez gols na competição até então (foi o artilheiro da competição), Paulinho tinha marcado só um, na segunda rodada. No título da Copa do Brasil sub-20 do São Paulo, no final de 2024, ele havia sido vice-artilheiro, também atrás de Ryan Francisco.

Em 2024, foram 28 gols no sub-20 do São Paulo para Paulinho, atrás apenas dos 38 de Ryan Francisco na temporada.

"Esse grupo merecia bastante, sofremos muitas críticas, principalmente no Brasileirão. Todo mundo foi criticado, que essa geração não prestava e tinha que todo mundo ir embora, mas nós podemos jogar no São Paulo", disse Paulinho.

O jovem de 19 anos nasceu em Piranhas, Alagoas, e é cria da própria base são-paulina, tendo chegado ao clube com 12 anos. Ele, assim como Ryan Francisco e Negrucci, deve ser aproveitado por Luis Zubeldía ao longo da temporada.

O São Paulo se livrou de diversos jogadores experientes nesta pré-temporada como Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Galoppo, para dar mais espaço para os jovens da base.