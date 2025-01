Próximo adversário no Paulista, São Paulo não perde para o Corinthians há cinco jogos

Neste domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor defende uma invencibilidade de cinco jogos contra o rival, com quatro vitórias e um empate no período.

A última derrota do São Paulo diante do Corinthians aconteceu no dia 25 de julho de 2023, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. O Timão venceu por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto. Enquanto Luciano descontou.

O Tricolor iniciou sua sequência de invencibilidade no Majestoso no dia 16 de agosto de 2023, pela partida de volta de semifinal da Copa do Brasil, no Morumbis. Lucas Moura e Wellington Rato anotaram os gols da vitória do São Paulo, que eliminou o Corinthians e avançou para a decisão da competição.

Ainda em 2023, as duas equipes se enfrentaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de setembro, no Morumbis. Ángel Romero abriu o placar para o Corinthians e Jonathan Calleri marcou os dois gols da virada do Tricolor.

No ano passado, foram duas vitórias do São Paulo e um empate. O primeiro triunfo aconteceu no dia 30 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo. Enquanto Arthur Sousa descontou. Essa foi a primeira vitória do São Paulo na casa do rival.

Pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro encontro aconteceu no dia 16 de junho, pela nona rodada, na Neo Química Arena. A partida terminou empatada em 2 a 2. Lucas Moura e Cacá (contra) marcaram para o São Paulo. Igor Coronado e Gustavo Silva anotaram os gols do Corinthians.

O último Majestoso aconteceu no dia 29 de setembro, pela 28ª rodada, no Estádio Mané Garrincha. Com gols de Lucas Moura, Robert Arboleda e André Silva, o Tricolor venceu por 3 a 1. Yuri Alberto marcou para o Timão.