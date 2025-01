Primo de Khabib supera rival por decisão majoritária e mantém cinturão do Bellator

Usman Nurmagomedov teve trabalho no cage, mas, no final, confirmou o favoritismo atribuído pelas casas de apostas e venceu Paul Hughes na luta principal do show 'PFL Champions Series 1'. No evento realizado neste sábado (25), em Dubai (EAU), o russo, primo de Khabib, superou o rival por decisão majoritária após cinco rounds. Vitorioso, o atleta defendeu o cinturão do peso-leve (70 kg) do Bellator, organização adquirida pela 'Professional Fighters League' em 2023.

Com o importante triunfo, Usman segue invicto no MMA e se firma como um dos melhores lutadores do peso-leve da atualidade, mesmo fora do UFC. Já Hughes, promessa da Irlanda no esporte, conheceu sua segunda derrota na carreira, mas provou seu alto nível no cage e levou perigo ao rival.

Primo de Khabib e amigo e parceiro de treino de Makhachev, Usman Nurmagomedov, de 26 anos, é uma promessa do MMA, assim como seu irmão Umar. No esporte desde 2017, o russo construiu um cartel composto por 19 vitórias e um 'no contest' (sem resultado). O atleta é campeão do peso-leve do Bellator e possui triunfos expressivos sobre Alexandr Shabliy, Ben Henderson, Patricky 'Pitbull' e Paul Hughes.

A luta

A luta começou estudada. Usman apostou nos chutes para pontuar no combate e impedir os avanços de Hughes. Mais técnico, Usman seguiu controlando as ações no cage. Já Hughes, mesmo sendo atacado, caminhou para a frente e levou perigo com cruzados. Aos poucos, os atletas soltaram o jogo. Apesar da conversa na luta, Usman seguiu distribuindo chutes em Hughes.

O segundo round começou com tudo. Hughes voltou mais agressivo e acertou um bom golpe na linha de cintura de Usman, que se desequilibrou. Na sequência, Hughes defendeu uma tentativa de queda de Usman. No clinch, Hughes seguiu mantendo a luta em pé e aplicou socos na linha de cintura de Usman. Confiante, Hughes levou perigo para Usman com seus cruzados. Por sua vez, Usman apostou no volume de golpes para frustrar Hughes. No final do assalto, Hughes deu um sorriso para Usman.

No terceiro round, os atletas se acertaram de forma mútua. Novamente, Usman tentou levar Hughes para o solo, mas não teve sucesso. Após aplicar o terceiro golpe ilegal em Hughes, Usman perdeu um ponto. Em seguida, Usman derrubou Hughes, mas não o controlou. Rapidamente, Hughes se levantou e voltou a acertar poderosos golpes em Usman.

No quarto round, Hughes acertou um direto limpo em Usman. Confiante, Hughes caçou Usman no cage. Usman retribuiu com seus chutes. Já Hughes continuou levando perigo com seus cruzados. Na reta final do assalto, um choque de cabeças involuntário interrompeu o duelo. Mesmo com um sangramento na cabeça, Hughes riu e pediu o apoio do público. De volta à ação, Usman derrubou Hughes e distribuiu cotoveladas no rival.

No quinto e último round, Usman aproveitou um descuido de Hughes, rapidamente o levou para a grade e distribuiu joelhadas. Hughes tentou sair da posição, mas Usman o quedou e o levou para a grade novamente. Atento, Hughes conseguiu reverter a posição e, na trocação, acertou poderosos socos na linha de cintura do rival. Nos segundos finais de luta, os atletas deram show de valentia e se acertaram mutuamente de forma perigosa.

Pupilo de Fedor soberano

Vadim Nemkov não tomou conhecimento de Timothy Johnson, ex-lutador do UFC, e confirmou o favoritismo no primeiro round. Na trocação, o russo maltratou o veterano, principalmente com seus chutes. Ao levar a luta para o solo, o pupilo de Fedor Emelianenko finalizou o americano rapidamente, via mata-leão.