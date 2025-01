Plata celebra vitória do Fla na estreia do time principal: 'Caminho certo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gonzalo Plata celebrou o resultado positivo do Flamengo no primeiro jogo do elenco principal e acredita que o time esteja no caminho certo.

O Rubro-Negro bateu o Volta Redonda por 2 a 0 na tarde deste sábado, em Brasília. Com o resultado, a equipe alcançou o G4 do Campeonato Carioca.

Penso que fizemos o que Felipe Luis nos pediu. Trabalhamos muito para colocar o que ele pede em campo. Sabemos que ainda temos muitas coisas para melhorar, mas eu acho que estamos no caminho certo Plata

Plata foi o autor do segundo gol do triunfo. Ele balançou a rede no começo do segundo tempo da partida. Michael marcou o primeiro, no fim da etapa inicial.