Penta, São Paulo sobe na lista dos maiores campeões da Copinha; veja ranking

Com uma vitória por 3 a 2 sobre o rival Corinthians, alcançada na manhã deste sábado, o São Paulo conquistou o título da Copinha pela quinta vez na história. O triunfo no Estádio do Pacaembu faz o time tricolor subir na lista dos maiores ganhadores do tradicional torneio.

Campeão da Copinha nas temporadas de 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025, o São Paulo alcança Fluminense e Internacional no ranking histórico, deixando o Flamengo para trás. O único clube com mais taças do torneio é justamente o Corinthians, dono de 11 conquistas.

O quinto título do São Paulo na Copinha foi conquistado de forma emocionante. O Corinthians chegou a abrir dois de vantagem após gols de Denner e Gui Negão, mas a equipe tricolor reagiu com Paulinho (2) e Andrade, todos de cabeça, para virar a decisão.

Veja o ranking de maiores campeões da Copinha:

1: Corinthians - 11 títulos



2: São Paulo - 5



3: Fluminense - 5



4: Internacional - 5



5: Flamengo - 4



6: Santos - 3



7: Atlético-MG - 3



8: Portuguesa - 2



9: Nacional - 2



10: Ponte Preta - 2



11: Palmeiras - 2