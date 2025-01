Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado

A quarta rodada do Campeonato Paulista teve quatro jogos neste sábado (25) e ficou marcada pelas derrotas de Santos e Palmeiras.

O Peixe perdeu de 2 a 1 para o Velo Clube e chegou a três partidas sem vencer. O time de Abel Ferreira saiu na frente contra o Novorizontino, mas tomou a virada.

Já o Água Santa fez 3 a 0 no Red Bull Bragantino e conseguiu sua primeira vitória no Paulistão. Inter de Limeira e Ponte Preta empataram por 1 a 1 e continuam invictos no campeonato.

Assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado: Velo Clube x Santos; Água Santa x Bragantino; Inter de Limeira x Ponte Preta.

Velo Clube 2 x 1 Santos

Água Santa 3 x 0 Red Bull Bragantino

Inter de Limeira 1 x 1 Ponte Preta

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.