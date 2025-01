Palmeiras toma virada do Novorizontino e perde invencibilidade na fase de grupos do Paulista

O Palmeiras foi derrotado pelo Novorizontino neste sábado, por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão até saiu na frente, através de Facundo Torres, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu uma longa invencibilidade na fase de grupos do Estadual. Pablo Dyego e Robson marcaram a favor do Tigre.

O Alviverde não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Paulistão havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

Com o resultado, o Verdão sofre a sua primeira derrota na atual edição da competição, mas se mantém na liderança do Grupo D, com sete pontos. O São Bernardo, entretanto, encara o Botafogo-SP neste domingo e, se vencer, rouba a ponta da chave.

Do outro lado, o Tigre conquista seu primeiro triunfo no Campeonato Paulista e pula para a segunda colocação do Grupo C, com cinco pontos.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para esta terça-feira. A equipe alviverde retorna ao Allianz Parque e mede forças contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Já o Novorizontino recebe o Velo Clube no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

O jogo

O Palmeiras dominou as ações no início do jogo e chegou com perigo pela primeira vez aos 10 minutos. Mayke recebeu pela ponta direita e encheu o pé, mas mandou a bola para fora.

Aos 22, foi a vez de um dos destaques da partida, o garoto Allan, quase abrir o placar. Caio Paulista foi acionado por Rômulo na linha de fundo e cruzou na medida para o jovem, que cabeceou firme e viu a bola passar tirando tinta da trave defendida por Jordi. Boa jogada do Verdão.

Raphael Veiga também tentou furar a retranca do Novorizontino. Aos 35 minutos, o meio-campista ficou com uma sobra na entrada da área e arriscou com a perna direita, mas finalizou por cima do gol.

Dono do primeiro tempo, o Palmeiras enfim conseguiu balançar as redes aos 41 minutos. Mayke disparou pelo lado direito e cruzou rasteiro na pequena área, onde Facundo Torres apareceu para chutar com precisão e marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Segundo tempo

A equipe de Abel Ferreira perdeu o controle da partida após a volta do intervalo e viu o Novorizontino deixar tudo igual aos 22 minutos.

Após uma cobrança de escanteio do time visitante, Allan tentou afastar a bola em uma dividida com Patrick e acabou acertando o jogador do Tigre. O árbitro não hesitou e assinalou o pênalti. Pablo Dyego cobrou a penalidade com perfeição, sem chances para Marcelo Lomba, e empatou o duelo em Barueri.

O Palmeiras se lançou ao ataque em busca do gol da vitória e quase balançou as redes aos 28, com Raphael Veiga. O meia aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou de longe, mas jogou por cima do gol. Aos 32, foi a vez de Luighi receber de Thalys dentro da área e arriscar mesmo sem ângulo, para fora.

Os visitante conseguiram a virada já aos 37 minutos. O atacante Robson recebeu cruzamento após boa jogada da equipe de Eduardo Baptista e, livre de marcação, colocou a bola no fundo da rede: 2 a 1.

O Alviverde ainda teve uma chance enorme de arrancar o empate, aos 42 minutos. Após cruzamento na área, Flaco López ajeitou para Benedetti, que tinha liberdade, mas cabeceou por cima da meta de Jordi. Os mandantes tentaram até os minutos finais, mas não conseguiram alterar o marcador e amargaram o revés.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 2 NOVORIZONTINO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025, sábado



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Belotte



Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Luiz Flavio de Oliveira



Cartões amarelos: Aníbal Moreno (Palmeiras); Pablo Dyego, Jordi e Bruno José (Novorizontino)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 10.135 torcedores



Renda: R$ 497.748,oo

GOLS: Facundo Torres (Palmeiras), aos 41? do 1ºT; Pablo Dyego (Novorizontino), aos 22? do 2ºT

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Giay); Aníbal Moreno, Allan (Fabinho) e Raphael Veiga (Thalys); Facundo Torres, Rômulo (Luighi) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi; Igor Formiga (Nathan), Dantas (Bruno José), César Martins, Patrick e Reverson; Willian Farias, Luís Oyama (Robson) e Marlon; Pablo Dyego (Rafael Donato) e Pedro Balotelli (Rodrigo Soares).



Técnico: Eduardo Baptista