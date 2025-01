Palmeiras terá volta de Veiga e promessas da base como titulares contra o Novorizontino; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo deste sábado, contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira fez mudanças na equipe e promoveu o retorno de alguns atletas que haviam sido preservados contra o Santos, como Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

A grande novidade é o garoto Allan. Versátil, a promessa de 20 anos tem ganhado oportunidades nos primeiros jogos e fará sua estreia como titular no time profissional. O jovem zagueiro Benedetti é outra Cria da Academia que terá a chance de começar o embate.

Recuperado de uma cirurgia, Piquerez também volta a ser relacionado após quase seis meses e inicia no banco de reservas.

Desta forma, a escalação do Palmeiras tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo e Flaco López.

Vocês estão prontos? Porque eu tô! Nossos 11 titulares pra daqui a pouco, família! ?#PALxNOV pic.twitter.com/zPp2mfRA0R ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 25, 2025

Abel Ferreira voltou a utilizar jogadores do chamado Grupo 2. Neste início de temporada, devido ao calendário congestionado, o treinador decidiu dividir o elenco e tem alternado a equipe nas primeiras rodadas do Paulistão.

Alguns titulares do time alviverde, como Estêvão, Murilo e Richard Ríos, sequer foram relacionados para a partida. O Palmeiras também tem os desfalques de Bruno Rodrigues e Paulinho, lesionados, e de Zé Rafael, que está perto de se transferir ao Santos. Rony, mais uma vez, ficou de fora por opção técnica.

O Verdão está invicto no Estadual e lidera o Grupo D da competição, com sete pontos conquistados. Sem o Allianz, que receberá um show da banda Twenty One Pilots, a equipe volta a mandar um compromisso em Barueri após as reformas feitas no estádio.

Do outro lado, o Novorizontino ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O Tigre soma apenas dois pontos e, assim, está na lanterna do Grupo C.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O dono do apito é o árbitro Lucas Canetto Belotte, que será auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Luiz Flavio de Oliveira ficará à cargo do VAR.