Palmeiras volta a Barueri 8 meses após pito de Abel por 'falta de energia'

O Palmeiras vai reencontrar, depois de oito meses e um pito de Abel Ferreira, a Arena Barueri: o estádio vai sediar o duelo da equipe contra o Novorizontino, que ocorre neste sábado (25), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Oi, sumida!

O Allianz Parque está indisponível porque sediará um show no domingo (26). As arquibancadas do local serão tomadas por fãs da banda Twenty One Pilots.

A Arena Barueri virou, portanto, a casa do Palmeiras para o duelo contra o clube do interior. O estádio recebeu, durante este mês, jogos da Copinha — a maior parte deles, inclusive, da equipe alviverde.

O reencontro do time principal com Barueri ocorrerá após mais de oito meses — o último duelo no local foi em 12 de maio, quando os paulistas perderam para o Athletico pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A data marcou um pito do técnico Abel Ferreira, que não escondeu a insatisfação por atuar longe do Allianz Parque após a derrota em questão. Ele não "culpou" o estádio em Barueri pelo resultado negativo, mas citou "falta de energia" por não estar na tradicional casa palmeirense.

Não é contra Barueri, que fique claro, mas quero jogar no Allianz Parque. A torcida nos dá 30% das vitórias, e aqui nos falta energia. O problema não é Barueri, mas é o Palmeiras brigar por títulos, ter estádio e ser impedido de jogar. Não sou político, não é minha função. Já jogamos, ganhamos e perdemos aqui, mas é na nossa casa que ganhamos títulos. [...] Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão Abel Ferreira, após Palmeiras 0x2 Athletico, em maio de 2024

O Palmeiras voltará ao Allianz na terça (28), quando encara o Bragantino pelo Paulistão, mas precisará usar sua "segunda casa" em Barueri em outras oportunidades ao longo de 2025.

Saldo positivo

Apesar da crítica de Abel, o Palmeiras tem retrospecto positivo na Arena Barueri desde a chegada do técnico ao clube, no final de outubro de 2020.

O alviverde mandou 12 jogos no local e venceu oito. Os comandados do português ainda somam um empate e três derrotas no estádio.

