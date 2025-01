Orlando City x Atlético-MG: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela FC Series

O Atlético-MG finaliza sua pré-temporada nos Estados Unidos neste sábado. O Galo vai realizar amistoso contra o Orlando City, às 17h (de Brasília), em Orlando, pela FC Series.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da Band, Sportv, Premiere e Goat.

Este será o segundo desafio do Atlético-MG em solo americano. No último fim de semana, o Galo ficou no empate sem gols contra o Cruzeiro.

No primeiro tempo o técnico Cuca deve colocar em campo a força máxima. A tendência é que o treinador faça muitas mudanças para a etapa final.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Orlando City: Gallese; Michael Halliday, Schlegel, Jansson e Santos; Araújo, Cartagena e Nicolás Lodeiro; Ojeda, Angulo e Enrique



Técnico: Oscar Pareja

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Bernard e Hulk.



Técnico: Cuca

ARBITRAGEM



Não divulgado.