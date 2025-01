Onde vai passar São Paulo x Corinthians na Copinha? Como assistir ao vivo

São Paulo e Corinthians decidem hoje (25), às 10h (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, quem fica com o título da Copa São Paulo 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e CazéTV (Youtube).

Maior campeão da Copinha, com 11 títulos, o Corinthians busca o bicampeonato consecutivo. O Timão avançou à final com uma campanha de seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, superou o Grêmio por 1 a 0.

Já o São Paulo passou pelo Criciúma na fase anterior com uma emocionante vitória por 2 a 1. O Tricolor ainda está invicto, com uma campanha com sete vitórias e um empate. Artilheiro da Copinha, Ryan Francisco está suspenso e desfalca a equipe.

O Pacaembu volta a ser palco da decisão da Copinha após cinco anos. Como tem melhor campanha, o São Paulo é considerado mandante. Apenas torcedores do Tricolor estarão presentes nas arquibancadas.

São Paulo x Corinthians -- Copinha 2025