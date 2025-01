Nadadoras se ferem após juízes errarem marcação em piscina de Tóquio-2020

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Algumas nadadoras que participaram da Copa Kosuke Kitajima, no Japão, ficaram feridas após os árbitros cometerem um erro bizarro. Os juízes colocaram as bandeiras que sinalizam a virada a 2,5 metros da borda da piscina, quando o habitual é a uma distância de 5 metros.

O que aconteceu

O erro fez com que diversas nadadoras se chocassem com a borda da piscina. Algumas bateram a cabeça e outras tiveram pancadas ou sofreram cortes, necessitando de atendimento médico. As informações foram publicadas pelo Marca.

A competição aconteceu no Centro Aquático de Tóquio. O local recebeu as provas da natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra algumas nadadoras batendo na borda. Elas fazem a virada apenas depois de se chocar com a parede.

A falha só teria sido percebida quando as atletas começaram a ter problemas para fazer as viradas. "Até onde eu sei, isso nunca aconteceu antes", disse o juiz principal Takanori Awai

Devido ao episódio, várias provas foram anuladas. Elas foram remarcadas para o dia seguinte.