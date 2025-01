Na estreia de Tiquinho, Santos perde do Velo Clube e chega a três jogos de jejum no Paulista

Neste sábado, o Santos amargou o seu terceiro jogo seguido sem vencer. Na estreia do atacante Tiquinho Soares, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Velo Clube, no Estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Daniel Amorim estufou as redes duas vezes para os mandantes, enquanto Leo Godoy descontou.

O Alvinegro Praiano, que entrou em campo com um time mexido, segue estacionado nos quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro e recebe o Noroeste neste domingo. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Galo, por sua vez, somou os três primeiros pontos no torneio, porém segue na lanterna do Grupo D, que conta com Palmeiras (sete pontos), São Bernardo (seis) e Ponte Preta (seis).

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília). Já o Velo Clube encara o Novorizontino na terça-feira, às 21h30, fora de casa.

O jogo

Mesmo atuando fora de casa, o Peixe controlou o primeiro tempo em Rio Claro. A equipe do técnico Pedro Caixinha, porém, sofreu para ser agressiva. O time trocou muitos passes, porém sem profundidade.

Assim, foram apenas duas chances. Com seis minutos, Miguelito arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Dalton a fazer boa defesa. Aos 14, Luca Meirelles cobrou falta com veneno e carimbou o travessão.

Do outro lado, os mandantes chegaram ao ataque somente aos 35. Léo Baiano recebeu cruzamento na medida de Léo Campos e cabeceou no pé da trave de Brazão.

2º tempo



Na volta do intervalo, o Velo Clube entrou em campo mais ligado. Com menos de um minuto, Léo Campos arriscou de longe e levou perigo. Na sequência, brilhou a estrela de Gabriel Brazão. Daniel Amorim foi acionado na área e finalizou para boa defesa do goleiro. No rebote, o atacante cabeceou e parou mais uma vez no santista.

Com o relógio marcando seis minutos, o camisa 9 do Galo dominou com muita liberdade na entrada da área e finalizou para outra defesa de Brazão.

No lance seguinte, nada impediu o gol do Velo Clube. Depois de cobrança fechada de escanteio, a bola ficou viva na área e Luca Meirelles tentou afastar. A bola, porém, explodiu no peito de Daniel Amorim e morreu no fundo da rede.

Em desvantagem, o Santos tentou partir para cima. Mais uma vez, contudo, a equipe sofreu para ser perigosa. Com 26 minutos, Tiquinho recebeu de Guilherme e bateu cruzado, na rede pelo lado de fora.

O Velo, por sua vez, conseguiu controlar bem a partida e aproveitou para anotar o segundo gol aos 38 minutos. Sillas cobrou falta na área e Daniel Amorim apareceu sozinho para cabecear com precisão.

Já aos 45, o Peixe conseguiu descontar. O goleiro Dalton não conseguiu afastar o cruzamento e deixou na medida para Leo Godoy, que encheu o pé para descontar. A reação, entretanto, parou por aí.

FICHA TÉCNICA



VELO CLUBE 2 X 1 SANTOS

Local: Estádio Benitão, em Rio Claro (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Diego Morelli de Oliveira



VAR: Jose Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Gabriel Mancha, Léo Baiano (Velo Clube)

GOLS: Daniel Amorim, aos 6 e 38 do 2ºT (Velo Clube); Leo Godoy, aos 45 do 2ºT (Santos)

VELO CLUBE: Dalton; Rafael Ribeiro (Júlio Vaz), Gabriel Mancha (Itambé), Marcelo; Léo Campos, Léo Baiano (Renan Siqueira), Felipinho (Carlos Manuel) e Pedro Favela; Jefferson Nem (Sillas) e Daniel Amorim.



Técnico: Guilherme Alves

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Luisão e Souza (Escobar); Tomás Rincón, João Schmidt (Diego Pituca) e Patrick (Patrick); Miguelito (Tiquinho Soares), Luca Meirelles e Gabriel Bontempo (Leo Godoy).



Técnico: Pedro Caixinha