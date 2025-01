Jogadores do São Paulo provocam o Corinthians: 'Amassar nós é o c...'

O zagueiro Andrade e o meio-campista Matheus Alves provocaram o Corinthians após o São Paulo buscar uma virada por 3 a 2, vencer o rival e conquistar o título da Copinha de 2025, neste sábado (25).

Agora é comemorar. Falaram que iam amassar nós. O caralho que iam amassar nós. Andrade ao SporTV

Os amigos do outro lado [Corinthians] falaram que iam amassar nós, que eram favoritos, mas esqueceram que do outro lado tinha o campeão de tudo, um supercampeão. Agora, eles choram com a medalha de prata, e eu dou risada com a de ouro. Matheus Alves ao SporTV

A provocação vem como uma "resposta" aos jogadores do Corinthians. Antes da final, atletas do Timão apareceram em um vídeo dizendo que "amassariam" o São Paulo na final da Copinha.

São Paulo é pentacampeão

O São Paulo viu o Corinthians abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas foi letal pelo alto e buscou a virada com um gol de Paulinho no final do primeiro tempo e outro na etapa final. Andrade, também em bola aérea, marcou o outro tento tricolor.

A taça deste sábado foi a quinta do São Paulo na Copinha. O Tricolor se igualou a Internacional e Fluminense como o segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Corinthians que tem 11.

O título vem após 2024 de altos e baixos. O time sub-20 do Tricolor fechou o Brasileirão da categoria apenas na 15ª colocação, ficando fora da fase final da competição.

O ano passado, no entanto, terminou com título. O São Paulo bateu o Palmeiras na final da Copa do Brasil da categoria em outra partida em que começou perdendo por 2 a 0 e buscou o 3 a 2.