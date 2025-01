Mayke vive expectativa de completar 300 jogos pelo Palmeiras: "Muito orgulho"

Jogador do atual elenco com mais tempo no Palmeiras, Mayke vive a expectativa de atingir a marca de 300 jogos com a camisa do Verdão, caso entre em campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília), diante do Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.

"Para mim, é uma felicidade enorme ter a possibilidade de atingir a marca de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, um clube gigante, que deu tantas alegrias e conquistas para mim e para a minha família. Ter o privilégio de estar aqui há quase oito anos, vencendo títulos e crescendo como jogador e como pessoa, é motivo de muito orgulho. Cada um desses 299 jogos foi bem especial e esse número mostra que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. Agradeço a Deus, à minha família, aos meus companheiros, às comissões técnicas, funcionários, diretoria e torcedores. Espero seguir escrevendo essa história com mais vitórias e conquistas", disse Mayke.

O lateral direito chegou ao Palmeiras em maio de 2017. Desde então, quase oito anos se passaram, e o jogador alcançou o status de um dos principais nomes da era vencedora da equipe. Ao todo, marcou oito gols, deu 24 assistências e conquistou 12 títulos.

Com 299 partidas, Mayke é o 39º atleta que mais defendeu o Palmeiras, o oitavo no Século XXI e também entre todos os laterais. Além disso, ao lado de Ademir da Guia, Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues), Gustavo Gómez, Junqueira, Marcos Rocha e Weverton, é o atleta com mais taças pelo Verdão. Foram três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Mayke é, ainda, o oitavo jogador do Século XXI com mais vitórias pelo Verdão (181) e, em caso de triunfo diante do Novorizontino, poderá igualar o ex-goleiro Marcos. Somente no Allianz Parque, é o sétimo em número de jogos (128), ao lado de Rony, e em triunfos (89). Na Libertadores, é o décimo em atuações (45) e o sétimo em resultados positivos (32), enquanto no Brasileirão é o 12º em participações (168) e o sexto em triunfos (97).

Quando o assunto é o Campeonato Brasileiro, aliás, Mayke tem uma relação muito mais profunda. O lateral é o único pentacampeão da competição nacional na era dos pontos corridos (desde 2003): ganhou em 2013 e 2014, ambos pelo Cruzeiro, e em 2018, 2022 e 2023 com a camisa Alviverde.

Além disso, é um dos poucos que conquistaram o torneio cinco vezes na carreira, levando em consideração apenas os campeonatos a partir de 1971 (Andrade tem seis, mas um foi como treinador). Já contando toda a história da competição, o lateral está no Top 10 dos maiores vencedores, ao lado de Ademir da Guia, Dudu (Olegário Tolói de Oliveira), Coutinho, Mauro, Mengálvio e Dagoberto, e atrás apenas de Pelé, Pepe e Lima, os três com seis.