Mano valoriza o elenco e destaca "objetivos grandes" do Fluminense na temporada

Na última quinta-feira, o elenco principal do Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca ao vencer a Portuguesa por 3 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro. O técnico Mano Menezes, na conversa com o grupo após o triunfo, valorizou o elenco e destacou que o time busca "objetivos grandes" na temporada.

Fechamos a preparação! Amanhã tem FLUMINENSE FOOTBALL CLUB em Cariacica! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/lKCNGvBmoO ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 25, 2025

"Temos um jogo no Espírito Santo. Vamos obedecer ao mesmo critério e rodar um pouco, porque não é fácil. Daqui a três dias, você já tem que estar (pronto) de novo, em menos de 72 horas. Então, vamos controlando isso para que todos cresçam juntos e saibam da sua importância. Ninguém é menos importante. Todos vão ser utilizados, todos têm que estar bem", disse Mano.

"Temos objetivos grandes na temporada. Objetivos grandes, você começa a construir em pequenos detalhes, como iniciamos aqui: um ajudando ao outro e se superando, que é o caminho igual para todos", acrescentou o treinador, que comandará o Fluminense na disputa do Mundial de Clubes 2025.

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, com a equipe alternativa dirigida por Marcão, o Fluminense empatou contra Sampaio Corrêa e Maricá e perdeu do Volta Redonda. O time tricolor volta a campo neste domingo para enfrentar o Madureira, às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.