Manchester City x Chelsea: onde assistir e horário do clássico do Inglês

Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado (25), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

O clássico terá transmissão do canal ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances do jogo.

O City voltou a tropeçar no meio da semana e vem de derrota para o PSG na Champions League, por 4 a 2. O resultado deixou o time de Pep Guardiola ameaçado de eliminação ainda na primeira fase do torneio continental.

Pelo Inglês, o City vem de goleada por 6 a 0 sobre o Ipswich Town. Os Citizens iniciaram a rodada com 38 pontos e podem ultrapassar o próprio Chelsea (40) em caso de triunfo.

Já os Blues chegam mais descansados que o City. O time de Londres entrou em campo pela última vez na segunda-feira (20), quando bateu o Wolverhampton por 3 a 1 no Stamford Bridge.

Manchester City x Chelsea - 23ª rodada do Inglês

Data: 25 de janeiro de 2025 (sábado)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Transmissão: ESPN e Disney+