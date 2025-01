Leila indica desistência do Palmeiras por Andreas Pereira: 'Não cogito mais'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira praticamente jogou a toalha por Andreas Pereira. Após mais de um mês de negociações com o Fulham, a dirigente admitiu neste sábado "não cogitar mais" a contratação do jogador e adotou tom pessimista, embora ainda mantenha as portas abertas.

"Não muda [o interesse do Palmeiras]. Mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram", disse Leila em entrevista à TNT Sports, antes do jogo entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"Estamos aguardando. Nós vamos trabalhar com o que nós temos, creio que foram excelentes contratações. As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com o que já contratamos e com coisas viáveis. Por enquanto não tem novidades, acrescentou.

As conversas entre Palmeiras e Fulham por Andreas Pereira já se arrastam há mais de um mês. Anteriormente, Leila já havia demonstrado insatisfação com a demora nas negociações com o clube inglês. O Alviverde insistiu pelo meio-campista, mas, até o momento, não conseguiu convencer o time de Londres a liberá-lo.

Andreas tem sido peça importante para a equipe comandada por Marco Silva. Nesta temporada, ele disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Tendo o meia como titular, portanto, o Fulham não facilita a vida do Palmeiras na negociação.

O jogador chegaria para disputar espaço no meio-campo do Verdão, que atualmente conta com nomes como Aníbal Moreno e Richard Ríos, titulares na temporada de 2024. O setor também é formado por Zé Rafael, Fabinho, Figueiredo e Emiliano Martínez, recém-contratado pelo clube.

A chegada do uruguaio, entretanto, não impede o Palmeiras de contratar Andreas Pereiras. Além de Emiliano, anunciado pelo Alviverde na última sexta-feira, o Verdão trouxe outros dois reforços para 2025: Facundo Torres e Paulinho.