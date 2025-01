Leão afiado! Charles Do Bronx treina muay thai na Tailândia; veja

Em novembro, em Nova York (EUA), Charles 'Do Bronx' venceu Michael Chandler de forma dominante e mostrou a evolução do seu jogo. Agora, o ex-campeão do peso-leve (70 kg), com futuro indefinido no UFC, mas visando ficar ainda melhor e mais letal, decidiu aproveitar sua passagem pela Tailândia, berço do muay thai, para afiar justamente sua trocação. Inclusive, o brasileiro treinou com Lerdsila Chumpairtour, ídolo local e especialista na arte marcial. O registro foi divulgado pela própria equipe do atleta nas redes sociais.

No treino, que aconteceu na academia 'Bangtao Muay Thai & MMA', Charles aplicou uma variedade de socos e chutes, sob os olhares atentos de uma multidão de alunos e fãs locais. Cada vez mais desenvolto na trocação, o brasileiro se mostrou à vontade e focado na atividade. Vale destacar que, no passado, 'Do Bronx' ficou conhecido no UFC por conta de seu alto nível no jiu-jitsu, mas, ao longo dos anos, se transformou e passou a ser uma ameaça aos adversários também em pé, os surpreendendo justamente com sua evolução no muay thai.

Registro de 'Do Bronx' no MMA

Charles Oliveira, de 35 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou na companhia em 2010 e construiu um cartel composto por 35 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler (duas vezes) e Tony Ferguson.

