Lateral do Palmeiras, Marcos Rocha destaca importância de busca por título do Paulista

O Palmeiras busca em 2025 conquistar um feito inédito na era profissional do futebol paulista. Atual tricampeão, o Verdão mira o quarto título seguido do Campeonato Paulista e, para isso, conta com o auxílio de seus jogadores.

Um deles é o experiente Marcos Rocha. O lateral direito destacou a importância que o Estadual sempre teve para o clube e espera conquistar o tetracampeonato para entrar mais uma vez na história do Alviverde.

"Nós, jogadores, acompanhamos a história, sabemos da importância de vencer o Paulista. E tem essa pimentinha a mais, de poder ser tetracampeão consecutivo, um feito que nos dá a possibilidade de mais uma vez entrar na história do clube. Sabemos como é difícil jogar essa competição e o primeiro objetivo é classificar bem para fazer os mata-matas dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor", disse o jogador de 36 anos.

Bora pra Arena Barueri, família! ?? Com a empresa de transporte Benfica, a torcida que canta e vibra terá uma linha de ônibus circular da estação Jardim Belval até o estádio, com intervalo de 30 minutos, a partir das 18h30. Após o jogo, o primeiro ônibus voltará para a estação... pic.twitter.com/6zv8FZGNev ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 24, 2025

Em outubro do ano passado, Rocha renovou seu vínculo com o Palmeiras até o fim de 2025 e, com isso, completará seis temporadas pelo clube. De acordo com o lateral, um dos motivos da renovação é auxiliar os jogadores mais jovens do elenco, responsáveis por formar boa parte do time titular na vitória sobre a Portuguesa pela estreia no Estadual.

"Acho que (ajudar os mais jovens) também é um dos motivos da minha permanência, por ter renovado. Minha experiência, essa conduta profissional dentro do clube. O Palmeiras hoje tem uma estrutura muito boa na base, consegue preparar bem esses meninos para chegar já com uma maturidade, um pensamento profissional. Isso facilita também o nosso trabalho, facilita o trabalho do treinador. Na nossa primeira partida dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, sabíamos que poderia haver uma ansiedade e esses meninos conseguiram manter uma tranquilidade, nos ajudar a desenvolver um futebol tranquilo, com qualidade, e conseguimos a primeira vitória", comentou.

O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulista, com sete pontos, duas vitórias e um empate. A equipe joga neste sábado contra o Novorizontino pela quarta rodada do torneio. A bola rola na Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).